Penisola Sorrentina, Covid Map: oggi nessun tampone effettuato – I DATI

Oggi in Penisola Sorrentina nei comuni soggetti a rilevazione da Covid Map, non risultano tamponi effettuati. Dopo le guarigioni di ieri, restano 235 i test che si contano fino ad oggi, con gli attualmente positivi stabilmente a 7 (3 a Sorrento, 3 a Massa Lubrense e uno Sant’Agnello) in questo inizio della Fase 2. Maggiori novità arrivano invece dai dati sui cittadini sotto osservazione.

Il 4 maggio sono dieci persone che hanno fatto ingresso nel regime di autoisolamento, a fronte di due uscite. Restano quindi 16 i cittadini sottoposti ad isolamento, mentre balzano da 72 a 80 persone che hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati. La cifre sui positivi attuali tornano ad essere quelle di fine marzo, all’inizio dei contagi, con il trend delle persone in autoisolamento che si allinea con quello registrato in metà aprile.