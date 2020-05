Penisola Sorrentina, Covid Map: novità con i dati di Piano di Sorrento. Oggi 10 tamponi negativi

Nelle rilevazioni Covid Map Penisola Sorrentina da oggi ci sarà anche Piano di Sorrento. Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, ha salutato questa novità: “Da stasera i dati della CovidMap comprendono anche il comune di Piano di Sorrento, dopo il Sindaco, ringrazio anche il Vice Sindaco Pasquale D’Aniello per la disponibilità e per aver fortemente creduto nel progetto e nell’importanza di considerare la Penisola Sorrentina come territorio unico”.

Secondo i dati del 10 maggio, dieci tamponi sono risultati tutti negativi: complessivamente sono 369 i test che si contano fino ad oggi (di cui 332 negativi), con gli attualmente positivi stabili a 5 nella prima settimana della Fase 2. Gli ingressi in autoisolamento nei cinque comuni oggi sono saliti addirittura a 12, a fronte di 4 uscite. Sono 8 i cittadini sottoposti ad isolamento, mentre includendo i cittadini di Piano di Sorrento, sono 128 le persone che hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati.

La situazione a Sorrento

Oggi sono tre i tamponi effettuati a Sorrento, risultati tutti negativi: i tamponi complessivi sono 106, di cui 90 negativi. Restano tre i positivi. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, pareggiano di una unità gli ingressi e le uscite in autoisolamento: restano 3 i cittadini in isolamento e 32 in autoisolamento.

La situazione a Massa Lubrense

Non sono stati effettuati test a Massa Lubrense, con i tamponi complessivi che restano 62, di cui 54 negativi ed attualmente un solo positivo al coronavirus. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, sette hanno fatto ingresso in autoisolamento rispetto a un uscita: restano 4 i cittadini in isolamento e 23 in autoisolamento.

La situazione a Meta

Situazione rosea a Meta con cinque tamponi tutti negativi e zero pazienti: balzano a 46 i test, di cui 41 negativi. Con un ingresso e un’uscita da autoisolamento, la situazione resta stabile con 18 metesi sotto quest’ultimo regime.

La situazione a Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento sono stati effettuati due test, con la quota complessiva salita a 108 (e 104 negativi), con un solo contagiato. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si rilevano solo un carottese in isolamento e 40 in autoisolamento.

La situazione a Sant’Agnello

Sant’Agnello si presenta con zero contagiati attualmente ed oggi è stato fatto un solo tampone. I test sono complessivamente 47 (con 43 negativi). Tre persone oggi hanno fatto ingresso in autoisolamento, con una sola uscita: in totale sono 15 in autoisolamento.