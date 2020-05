Penisola Sorrentina, Covid Map: due guarigioni a Massa Lubrense e due tamponi negativi – I DATI

Nelle rilevazioni Covid Map Penisola Sorrentina della giornata di oggi, balza agli onori della cronaca le due guarigioni avvenute a Massa Lubrense più un tampone risultato negativo. Un altro risultato negativo è stato restituito per un tampone effettuato a Sorrento: sono 239 i test che si contano fino ad oggi, con gli attualmente scesi a 5 (3 a Sorrento, uno a Massa Lubrense e a Sant’Agnello) nel terzo giorno della Fase 2.

Sono inoltre otto le persone che sono uscite finalmente dal regime di isolamento. Quest’oggi otto persone hanno fatto ingresso nel regime di autoisolamento, a fronte di nove uscite. Scendono a 8 i cittadini sottoposti ad isolamento, mentre calano da 76 a 70 le persone che hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati. Il dato degli attualmente positivi è il più basso da quando sono iniziati i contagi in penisola, mentre trend delle persone in autoisolamento continua a restare stabile con quello registrato in metà aprile.