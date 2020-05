Penisola sorrentina. Avviso Pubblico per l’erogazione di un bonus per adulti e bambini con disabilità anche non grave.

Penisola Sorrentina. Erogazione di un bonus per adulti e bambini con disabilità anche non grave. La priorità verrà data ai bambini, anche autistici ed in età scolare.La domanda compilata e firmata dovrà essere presentata dall’avente diritto o dal tutore o dall’amministratore di sostegno e dovrà essere inviata all’indirizzo email: bonusdisabilin33@gmail.com entro il giorno 20/05/2020.

Alla domanda dovrà essere allegata:

• Copia del documento riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

• Copia del codice fiscale del dichiarante;

• Copia della certificazione 104/92;

• Copia della certificazione ISEE (ISEE socio-sanitario ai sensi dell’art. 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159).

Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, la domanda dovrà essere presentata per ciascuna persona. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Azienda Speciale Consortile “Penisola Sorrentina” contattando il numero 081/8785542. Ulteriori eventuali comunicazioni saranno pubblicate sul sito www.aspspenisolasorrentina.it.