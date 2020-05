Penisola sorrentina. Arriva l’applicazione City Fix per residenti e turisti, permetterà di segnalare assembramenti e problemi del territorio

In penisola sorrentina con la Fase 2 arriva anche l’app City Fix, sarà multilingua e quindi rivolta sia ai residenti che ai turisti. L’applicazione è patrocinata dalla Fondazione Sorrento e realizzata dalla società Meginet srl su idea di Vittorio Acampora.

L’app è già disponibile gratuitamente su Google Play e App Store e potrà essere scaricata su smartphone e tablet e consentirà di segnalare problematiche sul territorio. Una volta lanciata sarà necessario attivare la geolocalizzazione per una segnalazione precisa e georeferenziata. Tutti i dati prelevati saranno trattati in modalità sicura e crittografata secondo le specifiche emanate dalla comunità europea per il trattamento dei dati GDPR. Attraverso alcuni semplici passaggi sarà possibile segnalare anomalie urbanistiche, ambientali, civiche del territorio, creando in tal modo una costruttiva sinergia con le istituzioni territoriali, nell’ambito del progetto Smart City per le Pubbliche Amministrazioni.

City Fix presenta anche una novità dettata dalle nuove esigenze scaturite dall’emergenza sanitaria in corso per la pandemia di Covid-19. L’applicazione, infatti, permette di segnalare eventuali assembramenti alle autorità competenti preposte ad effettuare i controlli del caso in base alle disposizioni in vigore

Se si nota un servizio o un problema da riparare in città basterà semplicemente scattare una foto ed inviarla. Lo smartphone farà il resto inviando le coordinate GPS esatte che permetteranno al personale autorizzato di sapere esattamente dove si trova il problema.

La foto e qualsiasi altra informazione viene spedita attraverso PEC garantendo l’invio agli uffici giusti.

Si potrà utilizzare City Fix per segnalare Assembramenti (Funzione invio foto disabilitata per tutela privacy), Parchi cittadini (rifiuti, parco giochi e sentieri), Illuminazione Pubblica, Alberi della città, Ritiro riciclaggio mancato, Allagamento, Rimozione graffiti, Rimozione dei rifiuti, Raccolta rifiuti dimenticata, Problema della fogna, Riparazione dei marciapiedi, Riparazione stradale, Segnaletica stradale, Richiesta di spazzamento stradale, Vandalismo, Perdite d’acqua.

Sarà possibile richiedere gratuitamente l’inserimento di nuovi comuni inviando una semplice richiesta di contatto via email al seguente indirizzo info@cityfix.app