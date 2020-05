Penisola sorrentina, anche Piano di Sorrento nella Covid – Map . L’annuncio di Soldatini , sono 37 i casi della Fase 1, di cui tanti guariti, sono rimasti positivi infatti solo 15 ( quindici) . I contagi si fermano, sono oramai tre giorni che non ci sono nuovi casi di coronavirus Covid-19. Siamo rimasti a 16 casi di contagiati a Sorrento su 97 tamponi, due morti e 9 guariti, mentre a Massa Lubrense ci sono 8 contagiati su 56 tamponi , 1 morto, 1 guarito. Piano di Sorrento 4 positivi su 83 tamponi fatti, un guarito, un morto. Sant’Agnello 4 positivi su 41 tamponi, 1 deceduto, 2 guariti. Meta 5 positivi su 29 tamponi con 5 guariti

Sono rimasti in 15 i positivi, con una sola concentrazione a Sant’Agata come si può vedere nella mappa elaborata dove ancora non è compresa Piano ( Positanonews sin dall’inizio ha aggregato i dati di tutti i comuni della Penisola Sorrentina e anche Vico Equense che si è fermata a 4 contagiati di cui 2 guariti ) . In fin dei conti è un comprensorio che in provincia di Napoli sta mantenendo , considerando la grande attrattiva che ha questo territorio, il ritorno dei marittimi e di persone dal Nord.

Grosso modo il 60 per cento uomini e pochissimi under 30 ( solo 5 ) dai 40 ai 50 anni la fascia più colpita.

Ecco l’annuncio di Corrado Soldatini

orrei ringraziare ufficialmente anche il Sindaco Vincenzo Iaccarino , stamane dopo un incontro costruttivo abbiamo pianificato l’adesione al Covid Map da parte del comune di Piano di Sorrento.

⭕Verrà nominato un responsabile di fiducia da parte del Sindaco e cominceremo la collaborazione.

⭕ Speranzosi che ce ne sia sempre meno bisogno , ma nella consapevolezza di non abbassare mai la guardia e collaborare.