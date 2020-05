Penisola Sorrentina. Addetti alle pulizie: stato di agitazione per gli ospedali di Vico Equense e Sorrento. Le scriventi OO.SS. proclamano da subito lo stato di agitazione e formulano la presente in quanto in prossimità di cessazione dell’appalto sono venute a conoscenza che l’Azienda La Fulgente srfl ha effettuato assunzioni sul cantiere in oggetto.

Tale scelta aziendale unilaterale ha creato forte tensione tra i lavoratori fortemente preoccupati per il proprio futuro in virtù della predisposizione degli atti relativi alla pubblicazione della gara di appalto e della richiesta di autorizzazione all’espletamento di SORESA e perplessità da parte delle scriventi su chi debba controllare e vigilare nell’appalto affinché non ci siano assunzioni ex novo e rigonfiamenti degli elenchi del personale che se non arginate inevitabilmente mineranno la salvaguardia occupazionale e salariale delle maestranze storiche da sempre imegnate nei suddetti servizi di pulizia e sanificazione presso la Asl della Penisola Sorrentina.