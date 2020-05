Gran parte delle attività commerciali oggi lunedì 18 maggio 2020 hanno rialzato le saracinesche.Si può prendere un caffè al bar,si può prenotare dal parrucchiere o dal barbiere, si possono comprare abiti e altro. Lo mostrano la serie dei video realizzati dagli inviati di Positanonews Tv in giro per la penisola sorrentina. Anche i collegamenti marittimi si avviano ad una certa normalità. Tanti, tanti sono i problemi ancora da risolvere e soprattutto il supporto economico ha chi è fuori da qualsiasi quadro normativo. Soddisfatto anche il presidente della Associazione Commercianti di Piano , Gian Luca Di Carmine, della risposta sia degli imprenditori che del pubblico, che con grande senso ncivico e responsabilità si è adeguato alle normative. In una cortese ed esclusiva intervista a Positanonews , il sig Di Carmine, non si trattiene dal manifestare preoccupazioni economiche sia per il futuro che per il lungo periodo di mancati incassi. Ricordiamo che la chiusura ha comportato uno zero incassi, per gli imprenditori, che non corrisponde ad una macchina burocratica fatta di tasse e bollette che non conosce sosta ne concede tregua. Nella tante varie interviste ai Sindaci e Assessori , nessuno ha dichiarato l’abbattimento delle tasse comunali per il 2020, solo per il suolo pubblico , forse , vi è uno studio per ampliamento e detassazione.

La riapertura del negozio , specifica sempre il Presidente Di Carmine, deve essere effettuata previa sanificazione ambientale autocertificata, con specifici prodotti. Non necessita, ribadiamo , non necessita, azienda specifica di sanificazione , ne rilascio di certificati, come segnalati in un primo decreto, ormai scaduto. Sarebbe un ulteriore inutile costo gravante sulle casse, già di per se vuote, di disperati imprenditori che attendono solo di lavorare.

Per quanto riguarda il mercatino ambulante del lunedi, Di Carmine, dichiara che sarebbe controproducente sia per l’aspetto economico che per quello sanitario. Quando si parla di assembramenti , ci si riferisce anche