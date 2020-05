Per le celebrazioni eucaristiche, a seguito della pandemia, oltre ai quattro evangelisti, se ne aggiunge un altro, quello secondo COVID 19, almeno momentaneamente per questi tempi. Subito la parrocchia dei Santi Prisco e Agnello, denotando grande resilienza e adattamento, ha organizzato e predisposto per la massima sicurezza dei fedeli e del parroco Don Francesco Iaccarino, tutto il protocollo , applicandolo nei minimi dettagli. Niente di straordinario , solo attenzione nel seguire le istruzioni da parte dei fedeli che supporteranno con grande senso civico e di responsabilità, quanto costretti ad applicare. Il limite massimo di capacità e di 76 persone, che igienizzeranno le mani all’ingresso, indosseranno la mascherina e si siederanno nei posti indicati.