Pallavolo. Monica De Gennaro per l’ottava stagione consecutiva a Conegliano.

Il miglior libero del mondo, Monica De Gennaro, resterà nell’Imoco Volley anche per la prossima stagione, l’ottava consecutiva. «Moki» vanta nella squadra il maggior numero di presenze in campo con la sua maglia numero 10, ben 269 partite in 7 stagioni: è stata presente a tutte le vittorie nella storia del club gialloblù con 9 trofei conquistati. «Quando otto anni fa sono arrivata qui non credevo sarei rimasta così a lungo a Conegliano, invece è stata una storia bellissima finora e sono convinta ci siano ancora altri importanti capitoli da scrivere in futuro. La società è di livello top, il pubblico è quanto di meglio ci possa essere per creare un’atmosfera unica attorno alla squadra, gioco con compagne fortissime, non potrei volere di più per la mia professione. Aspettiamo con fiducia di ripartire la prossima annata, lavoreremo sodo per dare ancora grandi soddisfazioni ai nostri tifosi», ha dichiarato l’atleta originaria della penisola sorrentina.