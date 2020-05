Palestre: ecco come apriranno

Seguire regole precise da parte dei gestori che decideranno di ricominciare da subito. L’elenco delle presenze, ad esempio, dovrà essere mantenuto in una sorta di schedatura che servirà per l’indagine epidemiologica se per caso un avventore risultasse positivo al Coronavirus. All’interno dei locali si dovrà mantenere una distanza di un metro se non si svolge attività fisica e di due se ci si sta allenando. Gli attrezzi dovranno essere disinfettati dopo ogni utilizzo e quindi non ci si potrà allenare in due o alternare tra una serie di esercizi e l’altra. Gli attrezzi che non potranno essere igienizzati saranno vietati. La disinfezione della struttura è obbligatoria almeno una volta al giorno, alla chiusura.