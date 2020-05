Paestum, la Laura, bella spiaggia, ma!

Ideale per fare footing, una lunga striscia di sabbia, all’aria aperta, con qualche balordo di troppo in circolazione, posto tranquillo per una rilassante passeggiata o prendere il sole, segnalazioni e denunce, auto danneggiate e furti.

I Carabinieri hanno intensificato i controlli nella zona, mentre sui social è partito il tam tam, “attenti quando andate in spiaggia alla Laura e lasciate l’auto, potreste subire un furto e danni all’autovettura”.

Numerosi i messaggi anche di chi ci ha già rimesso un costoso danno alla propria vettura…“sono bastati cinque minuti, ed ho trovato i vetri rotto e il borsello sparito, questo domenica scorsa 17 maggio, me la caverò con qualche centinaio di euro, non ci voleva, in questo periodo d crisi”, scrive V.N.

Ma non succede solo alla Laura, anche in altri posti, dice un commerciante,spero che le forze dell’ordine sbattano in cella questi vandali.

Giovanni Farzati