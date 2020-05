Ottaviano, incendio Adler un morto, chi era Vincenzo Lanza

Si chiamava Vincenzo Lanza l’operaio di 55 anni morto nell’esplosione avvenuta nel primo pomeriggio, poco prima delle 16, nello stabilimento della Adler Plastic, l’azienda multinazionale con sede a Ottaviano, in provincia di Napoli, leader nel settore della produzione e lavorazione di materie plastiche per l’industria del trasporto e in special modo per le grosse case automobilistiche.

Vincenzo abitava a pochi metri dallo stabilimento di via Mozzoni. Era tornato a lavoro ieri, 4 maggio, giorno d’inizio della Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Si trovava nello stabilimento dell’area vesuviana di Napoli insieme ad almeno un’altra trentina di dipendenti (anche se sul numero esatto di lavoratori sono in corso indagini da parte dei carabinieri e della procura di Nola) quando si è verificata l’esplosione dovuta probabilmente a una bombola del gas. Per lui non c’è stato nulla da fare. Altri due operai sono rimasti gravemente feriti: uno è stato trasferito all’ospedale di Nola, l’altro, che ha riportato gravi ustioni, si trova ricoverato al Cardarelli di Napoli.

Fonte: Il riformista