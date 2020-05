Kostas Tziampasis è l’archeologo cretese scopritore della grande villa patrizia di Loutraki,presso Corinto, laureatosi alla Federico II , è stato docente presso l’Università di Napoli, Messina e Nicosia. Attualmente impegnato nel Comitato Tecnico Scientifico del progetto del Consiglio Europeo LA ROTTA DEI FENICI. Quali inviati di Positanonews siamo stati più volte a Corinto per il FESTIVAL DELLE SCUOLE DI ARCHITETTURA , ospiti di Giannis Gkezerlis, Kostas Tziampasis e della Regione Peloponneso. Abbiamo registrato in esclusiva anteprima, con grande emozione, le varie fasi della scoperta della villa patrizia di Loutraki a Corinto. Loutraki, è una località marina turistica molto famosa per le sorgenti termali e la produzione di acqua minerale. Loutraki è molto popolata tutti i mesi dell’ anno. La spiaggia di Loutraki si trova presso il villaggio di Loutraki-Petrachora a pochi chilometri a nord di Corinto. E’ una località molto amata dai turisti e la sua spiaggia ha ottenuto la Bandiera Blu per la bellezza e per il suo mare limpidissimo.

Abbiamo invitato il prof Kostas Tziampasis alla diretta di Positanonews , in coincidenza della apertura post Covid dei musei e dei parchi archeologici, e soprattutto con la presentazione internazionale della rotta dei fenici. Che riteniamo uno strumento validissimo per una ripresa turistica internazionale e determinante nei rapporti culturali e commerciali Italia- Grecia.

Kostas Tziampasis , che non nasconde il suo amore per Napoli e per l’Italia, collabora e pubblica con il prof Umberto Pappalardo, studi e ricerche, recentissimo quello dedicato al diario di Heinrich Schliemann, in viaggio per tutto il Mediterraneo. Realizzando anche quello che era il sogno del compianto Sebastiano Tusa.