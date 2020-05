Ordinanza Prefetto in Costa d’Amalfi da irresponsabili modificarla. Stiamo assistendo a proteste da parte di operatori contro ordinanza del Prefetto di Salerno fatte per limitare il traffico, appello all’Anas, responsabile della Ss163, la strada che da Salerno arriva a Piano di Sorrento, bella quanto tortuosa, scenario di incidenti e traffico da paralisi, che tornerà con la normalità, purtroppo . Con il lockdown le strade libere e cosa fanno per voler incrementare il turismo? Togliere limiti alla circolazione! Sono irresponsabili, sciagurati, sconsiderati! Non vedono l’assalto alle spiagge? Maiori e Cetara costrette a chiuderle? Non si rendono conto che le misure di contenimento al coronavirus Covid-19 impongono restrizioni all’accesso? Sono impazziti o cosa? Quest’ordinanza, frutto di anni di lotte e 10 mila firme non va toccata, abbiamo visto morti e feriti a causa dei bus, strade strette, smog, la mancanza di sicurezza è sotto gli occhi di tutti, inequivocabile. Non solo non va toccata, ma le misure quest’anno per garantire la nostra salute e sicurezza sanitaria, che scusate tanto per noi è prioritaria, dovranno essere ancora più stringenti. Per una Costiera Covid free pensiamo al numero chiuso e cercate di non fare proposte balzane, sconsiderate, sciagurate e irresponsabili. Diamo un messaggio forte tutti insieme, pensiamo a un mondo nuovo, più sano,più bello.. La massa che volete, sopratutto ora, non porta ricchezza, ma, oltre a scacciare la qualità, porta traffico, smog, problemi, ed è l’ultima cosa da fare. Cari signori rendetevi conto che il mondo è cambiato Michele Cinque direttore@positanonews.it