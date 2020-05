E ora la parola passa agli Albergatori di Capri e Costiera Sorrentina ed Amalfitana! Il post virale di Silvio Staiano CEO di Capri Watch

Non possono più tacere le loro intenzioni: il destino di migliaia di famiglie è nelle loro mani: dichiarino con chiarezza quali sono le loro intenzioni. I lavoratori hanno il diritto di sapere e SUBITO!

A Capri tutti i soggetti dell’offerta commerciale si son dichiarati disponibili e pronti alla riapertura, in particolare:

– il Gruppo “cAprirò” che fa capo a dirigenti, direttori di boutique e altre figure chiave dei grandi Marchi (100 persone).

-il Gruppo “Noi non molliamo” costituito da 50 capresi veraci, titolari delle piccole imprese che, al momento, rischiano la chiusura anche se il Sindaco si è impegnato a misure di sostegno.

– il Comitati Imprenditori della Marina Grande (altri 100 capresi circa).

Senza il coinvolgimento diretto degli albergatori ogni politica, ogni ipotesi, ogni strategia è solo fiato sprecato al vento.

Facciano un passo avanti i grandi Albrgatori: c’è un momento in cui bisogna farsi carico ed assumere la responsabilità delle nostre Comunità site in meravigliose località amate ed apprezzate in tutto il mondo.

Attendiamo fiduciosi le voci importanti e rassicuranti dei BIG dell’Hotellerie!