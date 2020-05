Ondata di maltempo, oggi la grandine a Ravello – VIDEO

Ondata di maltempo, oggi la grandine a Ravello. Come la Protezione Civile e le previsioni meteo avevano annunciato, in Italia è arrivata una forte ondata di maltempo, a causa dell’arrivo di correnti instabili e fresche dalla Russia. Anche la Campania è stata una delle regioni colpite da questo cambiamento climatico, il quale ha portato piogge, acquazzoni e grandine anche a Ravello, in Costiera Amalfitana, come testimoniato dal video realizzato da Positanonews. Peccato per chi voleva “approfittare” del fine settimana per andare a fare il bagno negli stabilimenti già attrezzati in Costa d’Amalfi, che si troveranno a dover aspettare ancora un po’.