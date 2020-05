Oggi ricorrono 39 anni dall’attentato a Papa Giovanni Paolo II, proprio nel giorno dedicato alla Madonna di Fatima

Oggi ricorrono i 39 anni dal terribile attentato a Papa Giovanni Paolo II commesso in piazza San Pietro proprio il 13 maggio del 1981 ad opera del killer professionista turco Mehmet Ali Ağca che, nascondendosi tra la folla, attese il passaggio dell’auto con a bordo il pontefice per sparare al suo indirizzo quattro colpi di pistola. Il Papa era entrato in piazza da pochi minuti a bordo della Papamobile scoperta ed aveva appena finito di abbracciare una bambina prima di essere raggiunto dai proiettili.

Papa Giovanni Paolo II fu colpito due volte in modo grave all’addome, riportando una perforazione del colon e dell’intestino tenue. In tanti ricorderanno quelle immagini dell’auto bianca correre a tutta velocità con a bordo il Papa accasciato tra le braccia di una guardia del corpo. In tanti in quei momenti hanno temuto per la sua vita ed il panico in un attimo avvolse l’intera piazza San Pietro.

Il Pontefice venne trasportato urgentemente al vicino Policlinico Gemelli, perdendo coscienza durante il tragitto. Giunto in ospedale venne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durato 5 ore e 30 minuti.

Il sicario che aveva tentato di uccidere il pontefice venne immediatamente fermato ed arrestato. La magistratura italiana lo condannò all’ergastolo. Nel Natale del 1983 Papa Giovanni Paolo II decise di far visita al terrorista Mehmet Ali Ağca in prigione e, in quell’occasione, lo perdonò per il gesto compiuto. Il 13 maggio 2000 l’allora Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi concesse la grazia ad Ali Ağca e nel giugno 2000 venne estradato in Turchia in un carcere di massima sicurezza.

Il Papa, una volta ripresosi, affermò con decisione che ad aiutarlo fu la Madonna di Fatima, festeggiata proprio il 13 maggio, che – secondo il Prontefice – avrebbe “deviato i proiettili” e salvato la sua vita. ED un anno dopo l’attentato, il 13 maggio 1982, Papa Giovanni Paolo II fece la sua prima visita al Santuario di Fatima per ringraziare la Vergine per averlo salvato ed offrì uno dei proiettili che lo colpirono che ora si trova incastonato nella corona della Vergine.