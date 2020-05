Oggi in tutto il mondo si festeggia il lavoro svolto dai volontari della Croce Rossa

Oggi, 8 maggio, tutto il mondo festeggia il prezioso lavoro svolto dai volontari della Croce Rossa. Ed in questo periodo di emergenza Coronavirus la loro abnegazione è stata e continua ad essere senza misura. Ogni giorno sono presenti, mettendo a rischio la propria salute, per aiutare i cittadini in difficoltà e lo fanno con spirito di altruismo e generosità.

Ma perché si festeggia proprio l’8 maggio? Perché ricorre l’anniversario della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell’Associazione.

Ed in questa occasione vogliamo riportare le parole di Francesco Rocca, Commissario Straordinario CRI: «Questa è la giornata dei volontari, la Giornata Mondiale della Croce Rossa – un giorno in cui in tutto il mondo, 98 milioni di persone, 150 mila in Italia, sotto l’emblema della Croce Rossa, dicono a tutto il pianeta che i Sette Principi su cui la nostra organizzazione si basa sono quanto di più attuale. Bisogna ricordare, oggi, quelli di noi che in tutto il mondo sono impegnati sui fronti di crisi e di guerra, penso alla Siria, ma anche a chi continua ad assistere le popolazioni le cui sofferenze sono dimenticate dai riflettori».