Oggi è la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. […]

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Questo è quanto si legge nell’articolo 21 della Costituzione italiana. La stampa arricchisce la vita delle persone e permette di conoscere la vastità del mondo, un po’ come i libri. Ma la stampa negli ultimi anni è diventata l’obiettivo mirato, la vittima collaterale dei più svariati conflitti.

Per quanto concetti come “libertà di espressione” e “democrazia” siano ormai parte integrante del “mito” giornalistico diffuso a livello globale, la possibilità di esercitare senza rischi la propria professione non è appannaggio di tutti gli esperti del settore. Sono sempre di più i giornalisti che lottano quotidianamente per evitare che i propri articoli siano lucchettati, che lottano per difendere il diritto all’informazione e ripugnano qualsiasi tipo di compromesso, bavaglio e museruola.

Il lavoro del giornalista non è mai semplice: dire la verità a ogni costo, proporre una visione del mondo potenzialmente influente e offrire un vero e proprio servizio, ben più importante della “semplice” informazione, a una platea di potenziali lettori. È un mestiere affascinante, che attrae migliaia di persone nel mondo, ma che comporta una serie di pericoli e difficoltà.