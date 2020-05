Oggi avresti compiuto tre anni

Oggi 22 maggio avresti compiuto 3 anni già ti immaginavo come una piccola bambolina brunetta con occhi chiari capricciosa a litigare con la tua mammina saresti stata il nostro raggio di sole, ma quel giorno un brutto orco no permesso di vedere il tuo visino il tuo sorriso. Oggi mi domando se avrai mai giustizia per quello che hanno fatto a te e la tua mammina e a me che ti aspettavo per potere comprati i bei vestitini e giochi ma tutto in sogno distrutto il 22 maggio il tuo cuoricino no c è ha fatto alla malvagità di quel orco brutto e cattivo ambizioso di dimostrare qualcosa vanità be spero che la tua coscienza un giorno ti possa rimordere anche se ti comprerai avvocati e giudici no so se saprai mai il nostro dolore di quel giorno che provato io quando mi hanno detto che la bimba era nata ma aveva problemi e stava andando a Napoli mia nipote ancora incredula della situazione zia e nata e io bella arrivo ma nel mio cuore già sentito un brutto presentimento infatti dopo un ora la nostra principessa era volata in cielo.

Una gravidanza andata tutto bene ma per un orco che il 15 agosto stava facendo accadere lo stessa tragedia ma la ragazza sapendo che il nostro angioletto era volato in cielo ha gridato e no accadde la stessa tragedia. Caro orco mia nipote no dimenticherà mai la cicatrice e il pianto della piccola ma spero che tu brucerai al inferno per la tua ambizione