Oggi il 159° ANNIVERSARIO ESERCITO ITALIANO – Cav. N. H. Attilio De Lisa

Auguri dal Cav. N. H. Attilio De Lisa della Diocesi di Teggiano-Policastro attuale Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal 27 dicembre 2018 e dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano,Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci dal 2018 e dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere dell’ASL Salerno al Presidio Ospedaliero Ospedale dell’Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008 (Prefettura di Salerno Napoli Roma Benevento Avellino Caserta – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno Nocera Inferiore).

Gli eroi non hanno il nome sulla schiena. Hanno un tricolore sul braccio.”Storicamente punto di riferimento per Paese”

“In ogni momento della nostra storia, gli uomini e, in tempi più recenti, le donne della Forza Armata hanno costituito un saldo e sicuro punto di riferimento per il Paese e per il popolo italiano”. Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana,in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata, Salvatore Farina, nel giorno in cui si celebra il 159° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano.

“Dalle guerre risorgimentali ai conflitti mondiali che hanno profondamente scosso la nostra Patria ed il mondo intero, la forza armata ha offerto il proprio generoso contributo con slancio, sacrificio ed eroismo per difendere la libertà, la Patria, i valori e la cultura della nostra nazione”, afferma il Presidente, aggiungendo che l’Esercito “è ancora oggi protagonista in Italia nel concorso per la sicurezza collettiva e all’estero nelle tante missioni di pace, di stabilizzazione e di contrasto al terrorismo nelle quali fornisce un supporto sempre apprezzato e molto richiesto dalla comunità internazionale”

“In queste lunghe settimane di emergenza sanitaria – sottolinea Mattarella – l’esercito sta fornendo un prezioso e insostituibile contributo all’intero Paese per il contagio del Coronavirus Covid-19, con medici, infermieri, militari, donne e uomini, altamente specializzati in supporto alla Protezione Civile, al Sistema sanitario nazionale e alle Forze di Polizia”.