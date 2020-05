Nuove norme alla guida: scadenza della patente prorogata al 31 agosto e divisori in PVC per gli Ncc

Il ministero dei Trasporti, sempre nell’ambito dell’emergenza sanitaria, con due circolari distinte, ha rivisto alcuni termini riguardanti la patente e gli autoveicoli ma anche i distanziamenti nei mezzi del trasporto pubblico. In particolare, sono stati prorogati – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – i termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità. E deroga per l’utilizzo in via del tutto temporanea e provvisoria, di paratie in policarbonato o PVC, leggere e flessibili, al posto della plastica flessibile come divisori di Ncc, autobus e tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone.