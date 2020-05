Una nuova super Luna, l’ultima del 2020, si è vista stanotte!

Già ieri sera, per chi l’ha potuta osservare, la Luna ha dato spettacolo con la sua eccezionale luminosità. Questa sera ha raggiunto la fase di Luna piena ed è stata una “superluna”, la quarta di quest’anno e l’ultima del 2020. Verso le 20 il nostro satellite naturale si è trovato a una distanza di “soli” 361.184 chilometri dalla Terra, contro una media di poco superiore ai 384mila chilometri. Questa “coincidenza” tra Luna piena e passaggio al perigeo (punto della sua orbita più vicino alla Terra), evento ormai popolarmente noto come “superluna”, l’ha fatta apparire più grande e più luminosa del solito. Questa superluna è anche detta la “Luna dei Fiori”, chiamata così dai nativi americani del nordest che nel mese di maggio la vedevano brillare sulle loro terre in piena fioritura.