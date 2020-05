Nunzio Fragliasso nominato capo della procura a Torre Annunziata. Nunzio Fragliasso, attualmente procuratore aggiunto a Napoli, è stato nominato all’unanimità procuratore capo di Torre Annunziata dal plenum del Consiglio superiore della magistratura. Prende il posto di Alessandro Pennasilico, andato in pensione un anno fa. A capo della Procura fino ad oggi il facente funzione Pierpaolo Filippelli.

Grande appezzamento per la nomina e auguri di buon lavoro sono stati espressi dal togato di Magistatura indipendente Antonio D’Amato.

Per il presidente della V commissione, il togato di AreaDg Mario Suriano si tratta di un magistrato «con una vasta esperienza requirente in vari uffici giudiziari e che ha sempre dimostrato grande impegno e professionalità».

Per il togato di Unicost Michele Ciambellini, il neo procuratore «sarà all’altezza del difficile compito che lo attende, come dimostra la sua storia professionale».

Anche il consigliere laico napoletano Michele Cerabona, di Fi, ha espresso il proprio apprezzamento per la nomina unanime.

Vincenzo Viglione, consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Campania e componente della commissione anti-camorra, in una nota ha detto: «Al dottor Fragliasso i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo importante incarico di vertice della Procura di una città simbolo e di frontiera nel panorama della lotta alla criminalità come Torre Annunziata».