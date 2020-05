Nonni in difficoltà alle prese con videolezioni e bambini in quarantena

Grande è il problema dei nonni , che assistono i figli lavoratori , e si occupano dei nipoti. Essi sono alle prese con videolezioni digitali, quindi uso del computer e relative annesse difficoltà , anche per i bambini di asilo, a cui si aggiunge lo stress della chiusura in casa ormai da 60 giorno, privati di quella che si chiama socializzazione, costituita da sorrisi , scambi di abbracci, frequentazioni di amici.

Psicologi, pedagoghi e opinionisti riempiono i media con un infinito bla bla bla, ma questa quotidianità abbatte i nonni e i genitori, che non sanno cavarserla con “scambio dati ” del computer, o con la piattaforma didattica utilizzata dalla maestra.

Il prof Antonio Russo, decano dei docenti di navigazione presso l’Istituto Nautico, al Tg di Positanonews , ha raccontato che alcuni degli studenti, tra i 16 e 18 anni, non hanno proprio acceso il computer , mai collegati. Poi arriva la fatidica domanda: ” Professò allora che argomento dobbiamo portare all’esame?” . La risposta: “Ma quale argomento , voi dovete portare tutto il programma”.

Tali difficoltà si riscontrano ovunque in Italia e in Europa. Dalla Germania i prof Renate Markoff, e Elmar Stollberger , conferma la stessa identica situazione nel rapporto tra scuola e studenti e didattica a distanza. Stollberger ebbe modo di preannunciarlo nel collegamento per il telegiornale di Positanonews.