Nocera Inferiore, un adolescente si lancia dal quinto piano: tragedia nella notte

Un altro adolescente che si toglie la vita: si tratta del terzo in un mese nel nel Salernitano. Dopo i due registrati nella città capoluogo, ieri un altro ragazzo si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal quinto piano di casa, in piena notte. Un dramma – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – che ha sconvolto la città di Nocera Inferiore. La vittima è un 16enne. Ad effettuare le prime indagini sono stati i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, giunti sul posto dietro una segnalazione, in via Ricco, zona periferica cittadina. Poi la corsa in ospedale, dove intanto la famiglia aveva portato il ragazzo, per tentare di soccorrerlo e salvarlo in ogni modo possibile: purtroppo, non c’è stato nulla da fare.