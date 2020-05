Nocera Inferiore in piazza per il Sarno

La quarantena da Coronavirus, con la natura che si è ripresa alcuni suoi spazi, ha ridato energia ai cittadini che pretendono un ambiente con meno veleni. È bastato poco, una foto messa in rete e diventata virale nella quale si vede il torrente Solofrana prima e dopo il lockdown. Con la ripresa delle attività industriali l’acqua è tornata ad essere marrone e putrida. Questo ha innescato una presa di coscienza che si sta allargando a macchia d’olio. Alle associazioni già presenti ed attive si è aggiunto il movimento popolare Aquamundi uniti per il Sarno. Ieri sera il suo battesimo pubblico con un flash mob, si ripeterà ogni sabato in altre piazze, ideato dalla regista Simona Tortora e allestito davanti al municipio di Nocera Inferiore.

L’APPELLO

Chi non poteva essere in piazza per evitare assembramenti è stato invitato ad indossare una maglietta bianca e utilizzare il balcone di casa per gridare uniti per il Sarno, se non ora quando?. «Il nostro gruppo – racconta Simona Pagano – è nato per caso, prima una chat che si è ampliata fino a creare una pagina Facebook per una comunicazione più efficace. In pochi giorni siamo diventati oltre tremila. Siamo al fianco di tutti coloro, amministrazione comunale compresa, che fanno qualcosa per risolvere un problema che si trascina da troppo tempo. Vogliamo creare sinergie con le altre associazioni in un clima di dialogo continuo. Pretendiamo dalle istituzioni l’assunzione di responsabilità e l’impegno a bonificare il fiume Sarno. Il Coronavirus ha insegnato che i cittadini devono essere parte attiva per la tutela della salute». C’è già un riconoscimento ufficiale, quello della commissione comunale Ambiente presieduta da Gennaro Della Mura. «L’amministrazione Torquato – si legge in una nota – è vicina alle tante associazioni accomunate sotto la sigla Aquamundi che portano avanti la battaglia per il disinquinamento del Sarno. Il tema è al centro dell’attenzione e dei lavori di questa commissione». C’è la legittimazione politica dell’intuizione dell’assessore Nicoletta Fasanino. Arriva anche dalle indicazioni emerse durante un convegno a Salerno dove il sostituto procuratore Roberto Lenza sottolineò le tante prescrizioni dei reati in tema di ambiente ed inquinamento dei fiumi. Insomma bisognerebbe creare, così come per la mafia e la corruzione, gruppi di pm che lavorino esclusivamente su chi inquina. «Ci faremo portavoce del contributo dell’assessore al procuratore di Nocera ed ai ministeri competenti per l’istituzione di un pool dedicato ai reati ambientali che possa operare con la piena disponibilità dei mezzi e delle risorse necessarie per la soluzione di questa battaglia», ha sottolineato Della Mura. Intanto gli attivisti del coordinamento La fine della vergogna dopo il blitz sul Solofrana in centro città insieme al consigliere regionale Francesco Borrelli, sono stati al depuratore di Costa di Mercato San Severino che tratta, non del tutto, gli scarichi industriali del polo conciario di Solofra.