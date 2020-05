Neuropsichiatria infantile in penisola sorrentina, una vergogna inaccettabile. Il post di Rosario Lotito

Riportiamo il post di Rosario Lotito, esponente locale del Movimento 5 Stelle, che porta alla luce la problematica della Neuropsichiatria infantile in penisola sorrentina.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. (Art. 32 della costituzione).