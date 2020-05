Sorrento / Meta 12- 05-2020

Siamo nella fase 2 del Covid – 19

Questa Mattina nell’andare a fare visita ad un mio congiunto sono passato per piazza Scarpati. Nell’affacciarmi dalla ringhiera ho potuto ammirare, con tanta rabbia dentro, il mare che fino ad un paio di settimane fa era di una limpidezza unica mentre questa mattina era di una schifezza paurosa. Il Sindaco Sig. Rag. Giuseppe Tito in uno dei tanti post invogliava i suoi cittadini a rispettare le regole imposte dal presidente del cosiglio in modo che poi ci si poteva riabbraccare e tornare al passato. Dolce illusione, il danno è stato fatto ed è di dfficile soluzione. Non riesco ad immginare come si possa andare alle spiagge e fare il bagno in quelle acque. La televisione ci riempie di soluzioni da attuare, solo chiacchiere, ed è difficile da metterle in atto. Molti cittadini irresponsabili non hanno capito il pericolo di questa pandemia, pensando che a loro non gli tocca.