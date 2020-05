“NEL MEZZO DEL TEMPO…” DI FILOMENA BARATTO “SCRITTRICI IN RADIO”

“Nel mezzo del tempo” ( Graus edizioni) è ambientato a Vico Equense , città dove è nata la professoressa Baratto, e in alcune zone della splendida costiera sorrentina, includendo le isole del golfo partenopeo.

L’autrice Filomena Baratto, originaria di Vico Equense, ospite del network radiofonico Radio world family ha presentato il suo ultimo lavoro letterario. La professoressa, che insegna nella città stabiese, è stata interrogata sul suo percorso di scrittrice da Annamaria Farricelli che ha illustrato al pubblico la capacità espressiva dell’autrice. Mena Baratto sa raccontare con maestria storie e fatti di uomini e donne disegnando con meticolosità i personaggi e i protagonisti di storie di vita vissute in passato nel nostro territorio.

opera che parla dei sentimenti di una donna in un contesto familiare particolare.

Nella Rubrica “Ma di cosa parliamo” curata in radio da Gigione Maresca , la brillante poetessa di Castellammre di Stabia Annamaria Farricelli, nella veste di critica letteraria, fa conoscere libri ed opere di spessore dei grande artisti della penisola sorrentina e del territorio stabiese.

“È una storia con tante sfaccettature – ha riferito l’autrice nel corso della presentazione – sollecitata dalla delicatezza di Annamaria di chiedere qual’è la forza del messaggio contenuto nel nuovo libro. Interrogazioni per cogliere lati oscuri e temi introspettivi cari alla scrittrice che con un nuovo romanzo fa riflettere tutti in una storia coinvolgente dalla prima all’ultima pagina. La forza della poetessa Annamaria Farricelli è stata quella di far conoscere meglio la donna Filomena Baratto artista di spessore nazionale.