Negozio chiuso per lockdown da coronavirus, non deve pagare l’affitto , la quarantena obbligatoria da coronavirus Covid-19 ha messo in ginocchio tante attività che devono pagare affitti stratosferici anche qui in Costa d’ Amalfi e Sorrento, e , spesso, i proprietari non vogliono sentire ragioni . Arriva dal Tribunale di Venezia la prima sentenza pro commercianti: un negozio, che è stato chiuso durante il lockdown, non deve pagare l’affitto. La sentenza si basa sull’art.91 del decreto legge 18 del 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile. Per completezza di informazione la proprietà ha presentato ricorso d’urgenza, e il giudice a giugno deciderà se convalidare o meno.

(Libero 24 maggio 2020)