Napoli, a Secondigliano i funerali del poliziotto Lino Apicella: il triste video della bara che lascia l’obitorio

Un lungo applauso dei pochi presenti ha accolto la salma dell’agente scelto Pasquale Apicella, morto in servizio nel tentativo di fermare una rapina. Per consentire a tutti di dare l’ultimo addio al poliziotto, i funerali sono trasmessi in diretta streaming sui canali social della polizia di Stato. In esclusiva su Positanonews il video commovente della salma che abbandona l’obitorio accompagnato da una volante della Polizia di Stato.

La funzione si svolge nella chiesa evangelica di via Scippa nel quartiere Secondigliano. Presenti il ministro del’Interno Luciana Lamorgese, il capo della Polizia Franco Gabrielli, il questore di Napoli Alessandro Giuliano, il prefetto di Napoli Marco Valentini, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Rispettato il limite massimo di 15 persone.

I colleghi hanno organizzato una raccolta fondi da destinare alla vedova e ai due figli, in quanto quello di Lino era l’unico stipendio in casa. “La famiglia dell’Agente Scelto Apicella deceduto a Napoli durante il servizio ha bisogno urgente di aiuto economico. Oltre a non avere più alcun sostentamento ed uno dei bambini con problemi medici, hanno anche un mutuo sulla propria abitazione che senza alcuno stipendio non potranno pagare. Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Questo il conto corrente: IT43C0310439950000000823930 intestato a Giuliana Ghidotti Apicella“, il messaggio diffuso dai colleghi dell’Agente Scelto deceduto in servizio.