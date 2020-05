Napoli / Sorrento . Scempio di alberi all’Università in periodo vietato per la nidifazione dell’Avifauna. L’indignazione del WWF Terre del Tirreno . La vicenda la abbiamo appresa da un post sulla bacheca facebook del Presidente del WWF Claudio d’ Esposito Ennesimo reato in atto e documentato in tempo reale!!! Sì avete letto bene “REATO” … ovvero un’azione messa in essere “contro la legge” che vieta di tagliare e potare alberi in periodo di nidificazione dell’avifauna… cioè ADESSO!!! .. Va denunciato lo scempio senza se e senza ma..

Desta davvero sconcerto questo episodio proprio in un’università, luogo deputato alla cultura..