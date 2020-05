Napoli. Il miracolo è avvenuto: si è sciolto il sangue di San Gennaro. Pochi minuti fa il sangue di San Gennaro si è sciolto: il miracolo è avvenuto anche se, per la prima volta nella storia, a porte chiuse. La celebrazione il miracolo è trasmesso in streaming e in Televisione.

Inoltre, non si è tenuta la tradizionale processione dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara, un evento che viene portato avanti in ricordo della traslazione delle Reliquie dell’Agro Marciano alle Catacombe di San Gennaro.

L’annuncio è stato dato alle 19:04 dall’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe.