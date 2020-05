Napoli. L’hotel Romeo è la prima struttura totalmente Covid-free.

Riapre a Napoli l’hotel Romeo con una assoluta novità. Chiunque vi vorrà accedere, sarà preventivamente sottoposto al test sierologico i cui risultati dovranno necessariamente essere negativi. Si avrà la certezza, in questo modo che all’interno ci saranno soltanto persone non contagiate alle quali, tra l’altro, verrà donato un Safe kit contenente mascherina, guanti e gel igienizzante per le uscite quotidiane.