Napoli, imprenditore si toglie la vita. Oppresso dalla crisi

Si è tolto la vita nei capannoni della sua azienda alla periferia est di Napoli.

Vittima un piccolo imprenditore di 57 anni che, a detta di familiari e amici, era oppresso dalle conseguenze della crisi economica legata al coronavirus. L’uomo ieri sera non è rientrato a casa, i familiari hanno dato l’allarme e oggi le forze dell’ordine ne hanno scoperto il cadavere. Sembra che l’imprenditore abbia lasciato anche una lettera d’addio.

Una notizia sconvolgente.

Non ha retto alla crisi economica e alle pressioni fiscali da affrontare per la riapertura della sua azienda, tra pagamenti degli stipendi, dei fornitori e delle varie scadenze. Per questo un piccolo imprenditore 57enne di Cercola, comune del Napoletano, si è tolto la vita nel capannone della sua azienda di Barra, nella zona industriale di Napoli.

L’impresa di A. N. si occupava di allestimenti di ogni genere, ma col blocco delle imprese per il lockdown imposto dal governo, interessato a impedire il propagarsi del contagio del Coronavirus, gli affari sono crollati. Con la riapertura concessa dall’esecutivo a partire dal 4 maggio i problemi sono diventati sempre più schiaccianti per l’imprenditore, che non ha retto alle conseguenze devastanti dovute alla crisi economica.

I familiari hanno dichiarato al Sindaco che non aveva problemi economici, ma era depresso

Non vogliamo fare commenti ora se non quello di stringerci alla famiglia di questo sfortunato imprenditore e di lanciare un appello alle persone più fragili.

Dovete combattere. Dovete resistere. Dovete lottare per cercare di rivendicare un aiuto.

Ma non dovete cedere.

Lo dovete fare per voi stessi, per i vostri figli e per i vostri familiari