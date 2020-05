Napoli assembramenti al Vomero, intervengono i vigili urbani. A scriverlo il Mattino di Napoli, principale quotidiano della Campania. Il paragone è sempre con i Navigli di Milano

Poco dopo le 18 di ieri alla centrale operativa dell’Unità operativa della Municipale del Vomero, coordinata dal capitano Gaetano Frattini, sono giunte numerose chiamate di residenti che abitano nella zona collinare dei “baretti”: «Venite a vedere cosa sta succedendo, qui ci sono comitive intere e decine di ragazzi assembrati, gli uni accanto agli altri, nei giardinetti e sui muretti». Subito sono arrivate tutte le pattuglie in servizio. Allertati anche Polizia e militari dell’Arma. Ma i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Polizia Locale diretta da Ciro Esposito. E le note sono risultate veritiere. Ad affollare al tramonto lo snodo di Aniello Falcone c’erano tantissimi giovani, molti dei quali anche minorenni. Non è stato necessario adottare provvedimenti né sanzioni: all’arrivo delle divise i ragazzi hanno abbandonato la strada, disperdendosi. Ma quello accaduto ieri pomeriggio è un segnale che induce a mantenere alta la guardia dei controlli, in tutta la città.

Ieri la Municipale di Napoli ha avuto il suo bel da fare, e non soltanto al Vomero. Da Porta Nolana, dove un gruppo di agenti ha rischiato di essere aggredito da alcuni extracomunitari, per finire poi a piazza Nazionale e a via Petrarca. La sindrome del “liberi tutti”, malamente interpretata come “Fase 2”, crea in questi giorni forse più danni del momento in cui obblighi e divieti venivano infranti da un manipolo tutto sommato abbastanza limitato di imbecilli. Oggi l’idea che le parziali riaperture di negozi e attività abbia sdoganato il rischio del contagio si trasforma in un pericolo da non sottovalutare. E dire che – nel caso del Vomero – i baretti di Aniello Falcone erano tutti rigorosamente chiusi, per il week end controlli intensificati.