Msc Fantasia arriva in porto a Genova, a bordo anche cittadini delle Costiere Amalfitana e Sorrentina. E’ finalmente arrivata in porto a Genova la nave da crociera Msc Fantasia, proveniente da Lisbona. I passeggeri sono soltanto i membri dell’equipaggio, tra i quali cittadini di Sorrento, Positano ed Amalfi: 440 persone, di cui otto sono risultate positive al Coronavirus, uno soltanto sintomatico. Molti, sembrerebbe, siano stati i contagiati in questi due mesi di permanenza a Lisbona, poi guariti. Il Comandante Raffaele Iaccarino di Meta è stato in grado di gestire il tutto.

Ad attendere la nave la Protezione civile regionale e Usmaf che effettuerà l’ispezione e i controlli di rito a bordo. Secondo quanto appreso, il personale risultato positivo potrebbe essere trasferito a bordo della nave ospedale GNV ormeggiata in porto a Genova.