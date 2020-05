I MOTTI E LA STORIA SAPETE CHE …?…o facimm e 4 e Maggio…

I MOTTI E LA STORIA

SAPETE CHE………?

…..mo facimm e 4 e Maggio…….

Di Annamaria Farricelli

Nel parlare quotidiano, spesso, si fa ricorso a motti popolari senza sapere che nascondono periodi storici molto remoti e sintetizzano regole e stili di vita che coordinano la vita pubblica. E’ il caso di : “ MO SI FA E 4 E MAGGIO “. Nel nostro intercalare discorsivo, intendiamo baldoria, confusione e non siamo lontani dal vero significato. E’ un detto che affonda le sue radici all’ Impero romano. E’ una data che indica rumore, confusione perché era il giorno dei traslochi. A Napoli era stato scelto il 10 Agosto. Il periodo non era dei migliori, dato il caldo. Nel 1587, il vicerè Juan De Zunica spostò la data al 1° Maggio, ma a Napoli si festeggiavano S.Filippo e S. Giacomo, per cui non si rispettava mai il giorno . Nel 1611, il vicerè Pedro Ferdinando de Castro, per fare ordine, impose la nuova data del 4 Maggio. Da quel momento, in quel giorno , a Napoli ci fu una gran confusione ed un andirivieni di facchini che rappresentavano “ la giornata del gran trasloco di massa “ . Da qui il detto “..Mo si fa e 4 e Maggio “

Ancora una volta Napoli, con l’ allegria ed il brio che contraddistingue il suo popolo, ha lasciato nella pagina di storia di oltre 2000 fa anni fa, il bisogno e la necessità di dare un ordine anche ai traslochi , trasformando la fatica in “ baldoria e sorrisi condivisi “.

Ma il 4 Maggio è segnato anche da tristi avvenimenti . Nel 1915, l’ Italia firmò l’ entrata nella Triplice Intesa, uscendo dalla Triplice Alleanza e questo la portò in guerra contro l’ Austria con la quale era legata da accordi precedenti. Un bagno di sangue che, come in ogni guerra, alla fine, non vede né vinti né vincitori, ma che lasciò sul suolo migliaia di morti e sottopose i soldati a logoranti sacrifici e sofferenze fino al 1918.

Un altro evento importante del 4 maggio 1932 , del quale dovremmo far tesoro ed applicarlo, fu la condanna in prigione del gangster Al Capone , per evasione fiscale, ad Atlanta in Georgia. Che gran pulizia si potrebbe fare in Italia se avessimo questa legge !

Purtroppo il 4 Maggio del 1949 fu segnato da un tragico incidente , la squadra di calcio del Torino si schiantò sulla collina di Superga, non ci furono superstiti.

Anche noi passeremo alla storia segnando il 4 Maggio 2020 come passaggio dalla fase 1 alla fase 2, un passaggio che , con moderazione e prudenza, permetterà al Popolo italiano di riappropriarsi della vita sociale. Ma , oggi più mai, ciò che deve regnare sovrano, è il “ BUON SENSO “. Bisogna tenere sempre presente che la guerra contro “il nemico invisibile “ non è finita, ma così come il 4 Maggio dei traslochi a Napoli del 1611, viviamo questa fase 2 con il sorriso e la gioia che ci contraddistingue, perché noi napoletani, conosciamo bene il significato della “ resilienza “

Annamaria Farricelli