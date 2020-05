E’ morto Roland Povinelli, sindaco della città di Allauch, gemellata con Vico Equense. Il messaggio del sindaco Andrea Buonocore

E’ morto Roland Povinelli, il sindaco della città di Allauch, gemellata con Vico Equense. Il sindaco vicano Andrea Buonocore lo ricorda in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “La notizia della scomparsa del Sindaco di Allauch, Città gemellata con Vico Equense dal 2004, Roland Povinelli, mi rattrista profondamente. Lo ricordo come una persona tenace, gioiosa, dal carattere forte e combattivo, con un amore viscerale per la sua Città, che ha guidato per nove mandati e che si era candidato anche per l’ultima tornata, poi rinviata per l’emergenza coronavirus. Il collega, che si è spento ieri sera all’età di 78 anni, è stato un punto di riferimento forte per la Città di Allauch.

Nella mia ultima visita ad Allauch non ci siamo potuti incontrare poiché aveva già problemi di salute, ma ci siamo sentiti telefonicamente. La sua morte ci priva di una preziosa figura che non dimenticheremo ma troveremo il modo per onorare degnamente la sua memoria.

Purtroppo l’emergenza da covid-19 mi impedisce di recarmi ad Allauch per i funerali. In questo difficile e triste momento, giungano alla sua famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione comunale e dell’intera Città che rappresento”.