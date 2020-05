E’ morto Monsignor Felice Cece. Diocesi a lutto

Si è spento a questa vita per tornare alla vera casa Monsignor Felice Cece vescovo emerito della Diocesi Stabia Sorrento. E’ stato il LXXXIII vescovo di Sorrento. Dal volume di Pasquale Ferraiuolo , la chiesa sorrentine e i suoi pastori, ne traiamo la biografia.

FELICE CECE

ll 12 luglio 1988 la Santa Sede nominò Amministratore Apostolico dell’Archidiocesi Sorrento-Castellammare mons . Felice Cece, vescovo di Teano e Calvi e segretario della Conferenza Episcopale campana. Quando fu elevato alla dignità episcopale , don Adolfo L’Arco così scrisse sul giornale della diocesi di ola: “La Grazia gli ha plasmato un volto tale, che basta guardarlo per sentire il bisogno di confidarsi con lui. .. Mons. Cece possiede in sommo grado l’arte di farsi gli amici; entra in punta di piedi e diventa il re dei cuori. Egli riesce simpatico per la sua disponibilità a donare il meglio di sé”. Credo che don L’Arco abbia , con poche parole , colto nel segno.

Venendo tra noi mons . Felice Cece ha dovuto affrontare un ‘intricata e difficile situazione creatasi in seguito alla forzata fusione di due diocesi così ricche di storia , cultura e fede, ma con situazioni e problemi diametralmente opposti . Giunto quasi in sordina, ha saputo in breve tempo immedesimarsi nella nostra realtà , inducendo alla moderazione e impedendo le “crociate” di quanti , a ragione o a torto , si sono sentiti danneggiati o esautorati dalle nuove direttive vaticane , facendosi promotori di azioni a volte discutibili nel

contestare la nuova realtà diocesana . Mons. Cece ha saputo comporre quasi tutti i conflitti , eliminando , per quanto gli è stato possibile, ogni motivo d’attrito , coadiuvato in questo anche dalla pronta e filiale adesione del clero sorrentino. La nomina , da tutti attesa, è avvenuta l’otto di febbraio 1989 , giorno delle Sacre Ceneri, quando è stata resa nota la bolla inviata da papa Giovanni Paolo II che contiene queste parole: ” … in forza della nostra potestà Apostolica, Ti nominiamo Arcivescovo e Padre della Chiesa di SorrentoCastellammare e a pieno titolo Ti poniamo a capo di essa con tutti i doveri pastorali”. La bolla prosegue esortando il clero e il popolo a seguire il nuovo pastore “docilmente come padre, maestro e guida” ed onorarlo col dovuto affetto filiale. Mons. Felice Cece è nato a Cimitile il 26 marzo 1936 da Giuseppe e Maria Domenica Pacchiano . Si è preparato al sacerdozio prima nel Seminario Vescovile di ola, poi nel Seminario Regionale di Salerno e infine nel Pontificio Seminario Campano. Ha compiuto gli studi teologici presso la Pontificia Facoltà di Posillipo , e si è laureato in filosofia presso l’Università di Napoli. Fu ordinato sacerdote da mons . Adolfo Binni nella Cattedrale di Nola il 5 luglio 1959. È stato assistente di Azione Cattolica, docente di teologia dogmatica nel Seminario Regionale di Benevento , poi professore di storia e filosofia nel Liceo Vescovile Parificato di ola , direttore della Scuola Teologica “G. Duns Scoto “, direttore dell’Ufficio Catechistico e Vicario Episcopale . Con le dimissioni , per raggiunti limiti d’età di mons. Guido Matteo Sperandeo dal governo pastorale delle Chiese di Calvi e Teano , Papa Giovanni Paolo II lo ha elevato, il 17 agosto 1984 alla dignità episcopale , destinandolo a tali diocesi. Con una solenne liturgia nella Cattedrale di ola, è stato consacrato il

20 ottobre dello stesso anno dal cardinale Bernardin Gantin , Prefetto della Sacra Congregazione dei Vescovi, assistito da tutti i vesco:vi della Campania. Nel 1987 è stato scelto dai vescovi campani a ricoprire l’alto ufficio di Segretario di tale conferenza , carica che tutt ‘ora svolge con zelo e competenza . Nominato l’8 febbraio 1989 arcivescovo di Sorrento-Castellammare, mons. Cece ha preso possesso di questa archidiocesi, circondato da una gioiosa manifestazione di fede, il giorno 8 aprile , facendo il suo ingresso

solenne a Sorrento. In tale occasione è stato accolto , in piazza Tasso, da tutti i sindaci della diocesi insieme a parlamentari ed autorità civili e militari della Campania. Dopo l’omaggio alla tomba del santo Patrono , un lungo corteo formato da tutte le associazioni laicali diocesane , tra cui spiccavano le confraternite, e da tutti i religiosi ed i sacerdoti di Sorrento e Castellammare, lo accompagnò in

Cattedrale ove, dopo la lettura della bolla papale, seguì la solenne concelebrazione. Quale segno tangibile e vincolo di unità ed amore filiale gli è stato offerto , nella medesima circostanza, un bacolo vescovile d’argento cesellato, nel cui riccio sono raffigurati i santi compatroni Antonino e Catello. A mons. Felice Cece, inviato dalla Provvidenza a reggere la nostra diocesi, auguriamo un lungo e fecondo lavoro apostolico tra noi, certi che la quotidiana testimonianza della sua vita -ed il suo insegnamento siano per tutti luce e

sostegno, affinché ogni battezzato possa vedere in Lui , il Buon Pastore che guida il suo gregge e che per esso “dà la vita”.