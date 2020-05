Montecorvino Rovella ( Salerno ) Grave incidente stradale avvenuto in serata in località Macchia di Montecorvino Rovella sulla strada che conduce ad Acerno. Un giovane di 30 anni è deceduto nel tragico sinistro avvenuto tra due auto in via delle Industrie, dopo località Serroni, nei pressi di un autolavaggio.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto ma l’impatto tra i due veicoli è stato molto violento con una delle auto che si è ribaltata dopo essere finita fuori strada. Sul posto oltre ai sanitari del Vo.Pi di Pontecagnano con tre ambulanze anche le squadre dei Vigili del Fuoco ed i Carabinieri. Oltre alla vittima preoccupano le condizioni di almeno altri due feriti.