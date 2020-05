Moiano. Alberta Maresca: “didattica a distanza grazie ad un’ottima collaborazione comunale”.

Alberta Maresca, preside dell’Istituto comprensivo “Filippo Caulino” di Moiano, ha tenuto a ringraziare l’Amministrazione Comunale, il Comandante e il Corpo di Polizia Municipale e la Protezione Civile per aver lavorato affinché le famiglie che necissitavano, ricevessero tablet e strumentazioni informatiche per consentire la didattica scolastica da casa ai ragazzi. “Nell’occasione ringrazio per l’attività generale da Loro svolta in questa emergenza a tutela della popolazione” , afferma la dirigente scolastica.