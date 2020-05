MISURE ED INTERVENTI DI SOSTEGNO AD IMPRESE E PARTI SOCIALI

Gualtieri: nel prossimo decreto rafforzamento di ecobonus e sisma-bonus A metà settimana le nuove misure dopo il confronto con le parti sociali. Per le imprese si pensa a un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di Nicola Barone – fonte Sole24 ore

Al 24 aprile sono pervenute 1,6 milioni domande o comunicazioni di moratoria per 177 miliardi con circa metà delle domande da parte delle imprese per prestiti pari a 120 miliardi e da parte delle famiglie per 54 miliardi. I dati arrivano dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sul decreto Imprese. «Altissimo» è stato definito il

tasso di accoglimento delle domande, vicino al 99% circa del totale.

Previsti anche interventi a fondo perduto

Nel decreto in via di definizione saranno previste per le imprese «anche sotto forma di contributi a fondo perduto a sostegno della capitalizzazione, degli investimenti e dell’innovazione». Sul piano generale per Gualtieri le misure decise dall’esecutivo per fornire liquidità alle aziende, fra i 400 miliardi di garanzie all’export e i circa 240 miliardi di moratorie, «sono fra le più ampie in Europa con una dimensione superiore agli interventi di altri Paesi» e pari a oltre il 40% del Pil nazionale.

Subito Temporary frame, a metà settimana decreto

Si avrà già domani il nuovo adattamento del Temporary frame sugli aiuti di Stato «che ha impatto diretto su una delle parti più importanti del decreto, cioè quella del sostegno diretto alle imprese, equity e forme ibride di finanziamento» e questa «è stata una delle ragioni che ci ha portato a prendere qualche giorno in più ». Già a metà settimana -è l’auspicio di Gualtieri – si potrà chiudere il decreto. Ma «tutte le misure vanno discusse con le parti sociali con cui intendiamo avviare un confronto nelle prossime ore, prima del varo». Al pacchetto allo studio per il prossimo decreto legge «si affiancano interventi per favorire la ripresa con credito d’imposta per gli investimenti già nel 2020 e quelli di semplificazione delle procedure che andranno in un provvedimento ad hoc ma potrebbero vedere anche degli aspetti anticipati».

Verso ristoro 3 mesi affitto per imprese

Nel nuovo Dl «l’idea è di varare un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato». In più, aggiunge il ministro, troverà spazio «l’eliminazione degli oneri fissi per le bollette» e tali interventi «si cumuleranno ai sostegni diretti alle imprese».

Rafforzamento ecobonus e sisma-bonus

Ancora, nel prossimo decreto legge «ci sarà un significativo rafforzamento di ecobonus e sisma-bonus, sia elevando la percentuale sia dando la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito per migliorare la resilienza del territorio al rischio sismico. Saranno parte del pacchetto di misure, anche considerando che l’aumento del deficit prevede risorse anche per il prossimo anno e successivi con l’obiettivo di aumentare gli investimenti».