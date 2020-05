Minori . Terra del rumore con le moto che invadono la costa d’ Amalfi senza controllo

Minori ( Salerno ) . Terra del rumore con le moto che invadono la costa d’ Amalfi senza controllo

Il problema è grande, immenso.

Quasi tutti i minoresi plaudono alle molteplici iniziative che l’amministrazione comunale di Minori, sindaco Reale in testa, mettono in atto per il buon vivere.

Ma nel contempo ne condannano il disinteresse per il grave inquinamento acustico e non approvano il menefreghismo antituristico

Tutti si lamentano dell’immenso fragore che ogni sabato e domenica assale il territorio urbano di Minori, causa il passaggio incontrollato delle centinaia di moto scoppiettanti e veloci.

Questo passaggio apporta anche un danno alla pace che il malcapitato turista chiede ad un borgo di mare. e ne causa il non ritorno

E allora?

Urge rivedere il servizio di vigilanza, prima che al controllo di esso si ergono a paladini quelli del gilet.