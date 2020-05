Minori riparte con lo sport, al via il tennis

C O M U N E D I M I N O R I Nel segno del graduale ritorno alla normalità, riparte dal 22/05/2020 l’attività sportiva a Minori. Ultimato l’intervento di sanificazione del campetto polivalente “Leo Lieto” sul lungomare California, da tale data sarà possibile infatti utilizzare la struttura inizialmente solo per il tennis, disciplina che si pratica consentendo un sufficiente distanziamento di sicurezza. Per le prenotazioni è possibile rivolgersi già da ora all’ASD U.S. Minori 1919 (+39 3475570257, Enzo). Naturalmente, si raccomanda agli utilizzatori di rispettare puntualmente le note disposizioni di contenimento del rischio epidemiologico: la sicurezza di tutti dipende innanzitutto da responsabili comportamenti individuali. L’ Amministrazione Comunale