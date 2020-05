Minori. Proseguono i lavori di rifacimento asfalto in via Cesare Carola

Minori, Costiera Amalfitana. Proseguono i lavori di rifacimento asfalto in via Cesare Carola

L’ azione di governo procede senza sosta ed indecisioni. Prosegue e si appresta ad essere rapidamente conclusa una nuova importante opera pubblica, il rifacimento in asfalto della pavimentazione di via Cesare Carola. L’intervento, annunciato in campagna elettorale, implica anche la messa a quota dei pozzetti e la sistemazione delle cunette laterali. I lavori sono iniziati giovedì 7 maggio, permetteranno un più sicuro ed agevole transito lungo l’arteria di collegamento con il capoluogo e concludono un piano di interventi che hanno interessato anche i muretti e l’impianto di pubblica illuminazione. L’ Amministrazione Comunale