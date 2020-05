Minori. Mormile: “Aprire una bagarre politica in questo periodo è azzardato, ma tacere è ancor più pericoloso”

Minori, Costiera Amalfitana. Mormile: “Aprire una bagarre politica in questo periodo è azzardato, ma tacere è ancor più pericoloso”

Mi dispiace interrompere il silenzio, che mi ero imposto, rispetto all’ incapacità dei miei ex amici di avventura ,lo faccio mutuando una loro affermazione : “ Aprire una bagarre politica in questo periodo è azzardato, ma tacere è ancor più pericoloso”.

Un loro fantasioso comunicato mi accusa di essere la stampella dell’ amministrazione Reale. L’infondatezza di tale assunto, a mio avviso, si evince dalla replica della maggioranza che rimarca, quanto già affermato in consiglio, un lungo incontro che i due consiglieri dell’altra minoranza avevano avuto in privato con il sindaco.

Ricordo che ,qualora ci sia un tentativo di abboccamento tra gruppi politici, credo, debba obbligatoriamente passare per incontri privati, ed io, personalmente, non uso intrattenere incontri privati con gli avversari. .

Per quanto concerne la mia posizione politica, rispetto alla drammatica vicenda che stiamo vivendo, ho pubblicamente dato la mia personale disponibilità al dialogo ed alla collaborazione, che ribadisco con forza .

Al gruppo che ha deciso di tradire il proprio mandato, all’ indomani dell’ insediamento, mediante le loro discutibili decisioni fra cui quella di far dimettere il nostro candidato sindaco, da loro stessi designato, solo per delegittimare il candidato naturale, dico: cominciate a seguire i consigli comunali, leggete meglio il regolamento , evitate le volgarità come quelle dell’ ultimo consiglio , ma soprattutto lavorate per il nostro paese .