Minori. L’anima di Andrea Citarella vola in cielo, il ricordo del Sindaco

Minori, Costiera Amalfitana. L’anima di Andrea Citarella vola in cielo, il ricordo del Sindaco. L’ anima di Andrea Citarella vola in cielo come le note della sua chitarra, come la sua voce carica di sentimento e di passione che riecheggiava nelle serate d’estate nella nostra Minori. Tanti sono i ricordi legati ad Andrea, tante le fotografie in cui era presente con la sua bonomia e riservatezza, con la sobrietà che metteva in tutto quello che faceva. La musica, il teatro e le tradizioni della nostra terra lo riempivano di gioia semplice, il suo cuore pulsava per le piccole ma profonde cose che sono l’essenza vera della vita. Andrea si commuoveva alle canzoni di Libero Bovio, di Viviani, di Salvatore Di Giacomo, i suoi occhi brillavano ascoltando il canto dei Battenti, gioiva nel vedere il suo paese animato e vivace, era fiero dei progressi di Minori e ne parlava a Milano, dove da anni si era trasferito per lavoro, come del posto più bello del mondo. Andrea, oggi ci guardi dall’alto ma di certo non sei solo, hai sicuramente incontrato Fortunato e Alfonsino, e con loro intonerai la più dolce melodia, e allora in Paradiso che felicità.